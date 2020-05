Governo investe R$ 8 milhões em bolsas de iniciação científica

O Governo do Paraná lançou nesta terça-feira (12), em solenidade online, a chamada pública referente ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibic & Pibit). O recurso disponível neste edital é de R$ 8.160.000.

A solenidade contou com a participação de pró-reitores de pesquisa, pós-graduação e de extensão das universidades estaduais, federais e privadas do Paraná.

O objetivo é incentivar a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação.

Neste ano, devido à pandemia, a Fundação Araucária e a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) acrescentaram a recomendação para que os planos de trabalho que contemplem pesquisas relacionadas ao coronavírus, e que estejam vinculados aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos orientadores e reconhecidos pela instituição, sejam considerados prioritários para o recebimento de bolsas de iniciação científica ou de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação.

“A prioridade do Governo é criar e aplicar ações necessárias para o avanço do Estado em direção à inovação. E é o que temos visto em todas iniciativas, por meio do empenho, iniciativa e mobilização de todo Sistema de Ciência e Tecnologia do Paraná”, ressaltou o superintendente Aldo Bona.

O programa destina-se à concessão de 1,7 mil bolsas no valor de R$ 400 mensais por 12 meses, a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação das instituições de ensino superior do Paraná, para desenvolvimento de atividades vinculadas a iniciação científica e/ou tecnológica, cuja realização ocorra no âmbito estadual.

“Mesmo em tempo de pandemia, a Fundação Araucária continua mantendo e executando os compromissos firmados, procurando relacionar com iniciativas de prevenção o enfretamento da Covid-19”, afirmou o presidente Ramiro Wahrhaftig.

As chamadas públicas incorporam a construção estrutural de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPIs). Fomentados pela Fundação Araucária, os NAPIs visam a articulação mais intensa dos atores do Sistema Regional de Inovação do Paraná.

“Estas bolsas vêm ao encontro do esforço para, além de iniciação de novos pesquisadores, promover a inovação no Estado. Profissionais capacitados em Ciência e Tecnologia têm maior potencial para desenvolvimento de ações de maior impacto e aproximar ainda mais a Universidade da sociedade,” disse o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa.

O presidente do Conselho Paranaense de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Amauri Alfieri, disse que essas bolsas são consideradas o berço do pesquisador, a aproximação do aluno com a ciência e tem como responsabilidade a promoção do desenvolvimento do Estado.

A vice- coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão e Cultura da Região Sul, Simone Castanho, lembrou as ações que estão sendo realizadas com relação à chamada pública 09/2020, de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. “As fazem com que tenhamos profissionais e estudantes com interesse em iniciativas como as que estão sendo aplicadas no edital, pois entendem a importância que a ciência, tecnologia e inovação possuem e a diferença que exercem na vida das pessoas”.

RESULTADO

No evento online também foi anunciado o resultado do edital relacionado ao Programa de Apoio Institucional para Organização, Realização e Participação dos Encontros Anuais de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica e Inovação (EAIC e EAITI 2020). O recurso aprovado foi de aproximadamente R$ 300.000.

Agência Estadual de Notícias