O que ouvi do prefeito Douglas e por que precisamos continuar cobrando

Hoje entrevistei o prefeito Douglas Fabrício, que está iniciando seu nono mês de mandato. A conversa foi produtiva, mas também reforçou algo que considero essencial: é um início de gestão bem avaliado, mas que precisa de acompanhamento constante da população.

Logo de início, Douglas explicou uma escolha estratégica: “Mantive grande parte da equipe da gestão anterior para que a prefeitura não sofresse o impacto da mudança. Não era hora de começar do zero.”

Isso garantiu continuidade, mas não significa que não haja espaço para mudanças. O prefeito já imprime seu jeito de trabalhar e destacou o Centro Tecnológico, que receberá R$ 70 milhões no Parque de Exposições. A ideia é transformar Campo Mourão em referência em inovação e desenvolvimento econômico. É um projeto ambicioso – e, como todo investimento desse porte, precisa ser acompanhado de perto para que não vire promessa vazia.

Saúde: avanços e pontos de atenção

Falamos bastante sobre saúde. Ele comemorou a gestão compartilhada da Santa Casa com o Estado, que aumentou de 80 para 500 cirurgias mensais. Citou os mutirões Acelera Especialidades, que zeraram filas em algumas áreas, e o Posto 24 horas do Lar Paraná, em reforma para abrir como pronto-atendimento.

Mas fui claro: não basta número de cirurgias. Cobrei a importância do atendimento humanizado e da agilidade nas consultas. Ninguém deveria sofrer esperando meses por uma resposta. Ele respondeu: “Isso já está sendo feito. Reuni minha equipe e pedi prioridade para isso. Atendimento humanizado e agilidade são essenciais. Não podemos deixar a população esperando.”

Douglas também quer informatizar toda a saúde, para reduzir deslocamentos e burocracia. É uma boa meta, mas só valerá se for executada, e segundo ele, está trabalhando forte para que isso seja implantado rápido. “O sistema tem que servir ao cidadão. Não dá para as pessoas ficarem andando pela cidade atrás de atendimento”, salientou.

Entre as obras de saúde em andamento, ele detalhou cada uma delas:

– UBS Jardim Damferi – Ampliação e revitalização para atender mais famílias com melhor estrutura.

– AME – Ambulatório Médico de Especialidades – Parceria com o Estado para trazer especialistas e desafogar a Santa Casa.

– CER – Centro Especializado em Reabilitação (R$ 7 milhões) – Estrutura para atender pessoas com deficiência física e intelectual.

– Oficina Ortopédica (R$ 1,8 milhão) – Fabricação e manutenção de próteses e órteses para quem precisa.

– CAPS Infantil (R$ 2 milhões) – Atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes.

– Reforma da UPA com criação da Upinha – Espaço exclusivo para o atendimento pediátrico.

Segurança, lazer e turismo

A Muralha Digital, já implantada, auxiliou em mais de 20 casos de segurança. Douglas vê a tecnologia como aliada: “A Muralha Digital é um exemplo de como podemos usar inovação para proteger a cidade. Ela já mostrou resultado e vamos ampliar o sistema.”

A Rua de Lazer leva esporte gratuito aos bairros, fortalecendo o senso de comunidade.

A Festa Nacional do Carneiro no Buraco, de volta ao Parque, bateu recorde histórico de público e trouxe impacto econômico: “Foi bom para o comércio, para o turismo e para a autoestima da cidade”, disse o prefeito.

Infraestrutura

Quando o assunto é infraestrutura, não estamos falando apenas de concreto e asfalto. São vias que encurtam distâncias, parques que devolvem vida aos bairros e espaços públicos que moldam a rotina da cidade. Douglas sabe disso e fez questão de detalhar cada frente de trabalho, algumas aguardadas por décadas, outras em fase decisiva de execução. Mas, como toda promessa em Campo Mourão, elas precisam de acompanhamento próximo para que saiam do papel como planejado.

Avenida João Batista Salvadori – Em fase final: “Falta apenas a ponte. É uma obra esperada e que vai melhorar o tráfego e o acesso a vários bairros.”

Asfalto no Parque Industrial – Uma espera de 30 anos: “Essa é uma dívida histórica com a cidade. Empresas e trabalhadores merecem uma estrutura decente.”

Parque do Lago – Primeira etapa de R$ 9 milhões deve ser concluída em dois meses. “Já finalizamos boa parte, e em dois meses entregamos essa etapa. Mas ainda falta o entorno do lago, que são mais R$ 7 milhões. Estamos correndo atrás desse recurso,” reforça o prefeito.

Restaurante Popular – Vai oferecer refeições a preços acessíveis e terá estacionamento próprio: “Não é só comida barata, é dignidade para quem mais precisa.”

Condomínio do Idoso – 40 casas em fase final: “Queremos dar qualidade de vida e segurança para nossos idosos.”

Educação e esporte

Na educação, o projeto Todos na Escola já foi enviado à Câmara e prevê uniformes e materiais escolares para 2026, com investimento de R$ 4,3 milhões: “As crianças precisam ter condições iguais para aprender. É um investimento na dignidade e no futuro.”

No esporte, o Ginásio do Lar Paraná e seu entorno passam por revitalização e modernização: “O esporte é ferramenta de inclusão. O ginásio vai voltar a ser um ponto de encontro da comunidade.”

É inegável que os primeiros meses de Douglas Fabrício na prefeitura apresentam avanços significativos. Mas preciso lembrar: início bem avaliado não garante futuro brilhante. O prefeito afirma querer manter uma linha aberta com a população, e esse compromisso deve ser testado a cada cobrança justa dos cidadãos.

Campo Mourão merece acompanhar de perto cada investimento, cada promessa e cada mudança. Porque governar não é apenas inaugurar obras, mas transformar resultados em qualidade de vida duradoura, e nisso, o olhar crítico da comunidade será sempre o melhor aliado.

Douglas reconhece que ainda está no início e afirma que quer manter a linha aberta com a população: “A população tem todo o direito de cobrar. Eu quero ouvir e manter esse diálogo aberto.”