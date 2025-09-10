Atividades com jovens promove cidadania, convivência e preparação para o trabalho em CM

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove atividades semanais voltadas a jovens entre 15 e 17 anos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As atividades são realizadas no Centro da Juventude Itachir Tagliari, todas as quintas-feiras, às 14 horas.

O SCFV tem como principal objetivo o fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários, por meio de ações que promovem a convivência social, a cidadania e a formação para o mundo do trabalho. As atividades são dinâmicas e envolvem temas relevantes para a juventude, como direitos, inclusão, saúde emocional, cultura, além de palestras, oficinas, esportes, lazer e orientação profissional.

Além das ações em grupo, os adolescentes participam de visitas técnicas e passeios de lazer, como idas ao cinema, parques ecológicos, espaços culturais e até possibilidades de viagens. Tudo isso com o intuito de estimular o protagonismo juvenil, desenvolver habilidades de comunicação, ampliar o conhecimento sobre o mundo e incentivar a escolha profissional com consciência.

“A convivência é promovida em um ambiente saudável, que valoriza a arte, cultura e esporte, permitindo aos jovens novas formas de expressão, acesso à informação e participação ativa nos espaços públicos”, enfatiza a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan

Para participar do SCFV, os adolescentes devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência, onde será realizado o encaminhamento para ingresso no projeto.

CRAS Asa Leste

Rua Alberto Spilka, 104 – Jd. San Marino

(44) 3518-4431 | (44) 3525-5291 (Whatsapp)

CRAS Central

Rua Engenheiro Mercer, 1022 – Jd. Primavera

(44) 3518-4405 | (44) 3525-0174 (Whatsapp)

CRAS Asa Sul

Rua Nelson Bittencourt do Prado, 1180 – Jd. Pio XII

(44) 3518-4407 | (44) 3525-5670 (Whatsapp)

CRAS Asa Norte

Rua Robson Daciuk Paitach, 179 – Jd. Aeroporto

(44) 3518-4420

Centro da Juventude Itachir Tagliari

Dias: Todas as quintas-feiras

Horário: 14h