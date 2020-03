Campo Mourão registra o segundo caso de coronavírus

Mais uma pessoa está contaminada com o coronavirus, em Campo Mourão. O resultado do exame foi divulgado no final da tarde desta sexta-feira pela Prefeitura.

O novo boletim aponta que agora são seis pessoas internadas na UTI do hospital Santa Casa e outros 14 são considerados casos suspeitos. A secretaria de Saúde ainda monitora 71 pessoas e exames 28 foram descartados. Segundo as informações, dos seis pacientes na UTI, quatro são de Campo Mourão e dois da região.