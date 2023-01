Nova Mesa Executiva toma posse na Câmara de Campo Mourão

Na manhã desta segunda-feira (02), o novo presidente da Câmara de Campo Mourão, vereador Edilson Martins e os parlamentares membros da nova Mesa Executiva, Miltinho Cidade Nova (1º vice-presidente), Subtenente Macedo (2º vice-presidente), Jadir Soares Pepita (1º secretário) e Naiany Hruschka Salvadori (2ª secretária), assinaram o termo de posse para o biênio 2023/2024.

“Temos um grande desafio pela frente nesse biênio 2023/2024, que será trabalhar sempre focado no crescimento da nossa cidade e no bem estar dos moradores de Campo Mourão. Agradeço aos membros da Mesa na gestão passada que desenvolveram um brilhante trabalho e aos eleitos para a nova Mesa Executiva. Vamos trabalhar para que o Poder Legislativo seja muito bem representado”, lembrou o novo presidente, Edilson Martins, em seu discurso de posse.

Martins firmou o compromisso de trabalhar junto com o Executivo em prol do crescimento e bem estar da população. “Fiz um compromisso com todos os vereadores e com a Casa de Leis, de trabalhar junto com o Executivo para beneficiar nossa cidade e os moradores. Temos um bom relacionamento com o Executivo, pois tudo o que acontece no município, passa pela Casa de Leis e Campo Mourão está crescendo por conta dos trabalhos do Executivo aliado ao Legislativo”, disse o presidente.

Ao final da explanação, Martins homenageou o ex-vereador Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano), que faleceu em julho do ano passado, após se envolver em um grave acidente de moto no trevo de acesso à Perimetral Tancredo de Almeida Neves, na saída para Maringá.

“Era uma pessoa que sempre buscava dentro dessa Casa de Leis, o equilíbrio, e não tinha medo do trabalho. Todos os seus inúmeros projetos foram voltados à população de Campo Mourão, e em sua maioria, sancionados pelo prefeito Tauillo Tezelli”, lembrou.

Após a assinatura da posse, os novos membros da Mesa Executiva, se reuniram para deliberar sobre os assuntos da Câmara de Campo Mourão. “A reunião foi para decidir sobre assuntos do Legislativo para o biênio 2023/2024”, comentou Martins.