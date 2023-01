Rotam prende suspeito de cometer diversos furtos a residência em CM

A equipe Rotam prendeu nessa segunda-feira, um homem com diversas passagens por furtos a residência na região do Lar Paraná. Ele foi preso em flagrante, no quintal de uma residência, onde já havia praticado furtos anteriormente.

Antes dessa prisão os policiais abordaram um grupo em atitude suspeita na rua Nossa Senhora Aparecida, carregando carriola com materiais de construção, no jardim Lar Paraná.

Os abordados foram liberados e apenas os materiais apreendidos, pois num primeiro momento não se sabia a procedência nem havia vítima identificada.

Logo na sequência, ao continuar em patrulhamento, a equipe novamente encontrou um dos indivíduos que haviam sido abordados, no quintal de uma residência, próximo ao local da primeira abordagem.

Na abordagem, o suspeito disse que estaria pegando manga, com o consentimento da moradora, mas logo em seguida ele foi desmentido pela própria mulher, que estava dentro da residência, e falou que o homem estava tentando forçar a porta para invadir sua casa momentos antes.

Ela relatou que o mesmo suspeito, em outra ocasião, ja havia furtado sua residência. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia pelos crimes de falsidade ideologica (estava sem documento e passou o nome do irmão para ter pena mais leve, pois aparentemente ja fez isso em outras oportunidades que foi preso), desobediência, resistência e violação de domicílio.