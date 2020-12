Naiany diz que fará mandato voltado ao fortalecimento da família

Ela faz parte da renovação na Câmara de Vereadores de Campo Mourão a partir da próxima legislatura (2021/24). Eleita com 847 votos, a biomédica Naiany Hruschka Salvadori (Podemos), 36 anos, nasceu em berço político. É neta da ex-deputada Amélia Hruschka, conhecida pela luta pelas causas sociais.

E é na avó que ela busca inspiração para executar o seu trabalho no Legislativo. “O meu lema de campanha foi o ‘Fortalecimento da Família’ e é isso que vou lutar na Câmara. Minha avó Amelinha foi quem me inspirou. A vida inteira vendo ela estendendo a mão a quem precisava”, disse Naiany.

Entre os 13 eleitos para a próxima legislatura, apenas duas mulheres: Naiany e Elvira Schen. Por isso, a nova vereadora garante que a classe feminina terá sua atenção. “Temos que trabalhar a questão da defesa da mulher, hoje temos a delegacia da mulher fechada, bem como o atendimento que acolhia mulheres violentadas que não funciona”, afirmou. Ela também disse ter ficado surpresa com a votação recebida e viu com bons olhos a renovação de 70% na Câmara.

Quem é Naiany Hruschka Salvadori?

Naiany Hruschka Salvadori é filha de Campo Mourão, nascida em berço político, neta de dona Amélia Hruschka (deputada) e filha de Celso (vereador) e Natalia Hruschka (comerciante). Sou casada com Mansuetto Salvadori e mãe de três filhos: Gregorio, 9 anos, Vitto, 4 anos, e Germano 5 meses. Biomédica, especialista em saúde pública, saúde da família e empresária.

Que avaliação faz da campanha e da votação recebida?

Foi uma campanha atípica, em que a gente teve que cuidar muito com a questão do contato social. Tive dificuldades, pois estou com bebê de quatro meses e amamento, o que me custou muito esforço físico e mental. Diante disso, me surpreendi com a votação recebida. Não esperava essa votação, por não conseguir fazer uma campanha tão intensa como gostaria devido a essa questão materna. Entretanto, vejo que minha votação teve reflexo nessa falta e representatividade feminina no setor público. As mulheres se identificaram, por eu ser mãe, dona de casa, empresária e me colocar à disposição nessa luta que tenho por nós mulheres estar ocupando todos os setores da sociedade. Acredito que minha votação teve reflexo nissa questão.

Quais serão os setores que você entende como prioridade para defender na Câmara?

O meu lema de campanha foi o “Fortalecimento da Família” e é isso que vou lutar na Câmara. A boa educação às nossas crianças, capacitação profissional dos pais, acredito que isso faz muita diferença, todos querem sustentar suas famílias de forma digna. Hoje a dificuldade aumentou por conta da pandemia e o desemprego em Campo Mourão. Também trabalhar a questão da defesa da mulher, hoje temos a delegacia da mulher fechada, bem como o atendimento que acolhia mulheres violentadas. De forma geral, lutar pelas minorias, pela inserção na sociedade, com igualdade de diretos das pessoas portadoras ou não de deficiência, apoiando as instituições e as ONG´s que trabalham com isso. Apoiar políticas públicas eficientes para a população excluídas da sociedade, além de um olhar específico para a cultura e lazer, que foram os setores que menos receberam recursos nos últimos quatro anos. Quando falo em fortalecimento da família, são pais com trabalho digno e a boa educação dos filhos, um direito de todos.

Neta da ex-deputada Amélia Hruschka, certamente você aprendeu muito com ela. Qual a maior lição que ela te ensinou e que agora será importante nesse seu trabalho no Legislativo?

A minha avó Amelinha, foi quem me inspirou. A vida inteira vendo ela estendendo a mão a quem precisava, E desde pequena eu via ela sempre correndo com alguém, ajudando as pessoas e sempre me falava: ‘Ajudar é muito fácil que pedir ajuda, por isso quando alguém pedir sua ajuda, estenda a sua mão, pois com certeza essa pessoa está sofrendo mais que do que você.’ Tive uma escola em casa, um exemplo de mulher forte e guerreira. Minha avó teve quatro filhos, se formou já adulta em direito para ajudar as pessoas. Não poderia ter um exemplo melhor de como estender a mãos aos mais necessitados. Ela nunca deixou de atender a quem precisava. Era difícil a família estar sozinha em sua casa, sempre havia alguém acolhido por ela por algum tipo de necessidade. Esse foi o grande exemplo e é assim que quero trabalhar.

Você vai pleitear a presidência da Câmara?

Não pretendo pleitear a presidência da Câmara. Somos quatro vereadores eleitos pela nossa coligação Rodrigo Salvadori e decidimos apoiar o nome do Márcio Berbet para presidente da Câmara.

O que você achou da renovação no Legislativo, que chegou a 70%?

A renovação de 70% na Câmara era necessária. Algumas pessoas, há vários, inclusive o Sidney Jardim, há 24 anos, seis mandatos. Sou contra a pessoa ficar num cargo político a vida toda. A pessoa deve dar a sua contribuição à sociedade por algum tempo e se quiser continuar contribuindo, que suba de esfera. Que pleiteia e Executivo, ou passe para as esferas estadual ou federal. Tem que ter uma evolução, você não vai contribuir de forma diferente com o município, ficando muito tempo no mesmo lugar. A renovação será muito importante para trazer novos projetos, novas ideias e oxigenar a Câmara. Isso vai fazer com que a cidade se desenvolva.