Davi realiza sonho de conhecer Bombeiros no dia do aniversário

A missão do Corpo de Bombeiros de atuar no salvamento de vidas, torna esses profissionais muito respeitados na sociedade, despertando o encanto pela profissão principalmente das crianças. É comum o pedido aos pais para conhecerem o quartel e o trabalho da corporação.

Nesse domingo, foi a vez do pequeno Davi Miguel Pires da Silva, ter esse sonho realizado, no dia em que completou sete anos de idade. Morador em Araruna, ele já havia dito para a mãe que no dia do aniversário dispensava qualquer tipo de presente, desde que pudesse conhecer o Corpo de Bombeiros.

A mãe, Daniele encaminhou o pedido ao quartel, em Campo Mourão, e o desejo de Davi foi atendido. Sob o comando do tenente Anderson Luis Feijó, uma equipe se deslocou até a casa de Davi, em Araruna, com o caminhão de combate a incêndio.

A equipe foi recebida com grande alegria por Davi e também pela irmã dele, Miriam, de 3 anos. Davi recebeu até uma farda e entrou no caminhão, ao lado do comandante tenente Feijó. “É um prazer imenso poder realizar o sonho de uma criança, que admira o trabalho do Corpo de Bombeiros”, disse o tenente.

Feijó explica que é comum as crianças despertarem o interesse por conhecer o trabalho da corporação. “A instituição tem uma função social muito importante e participa de campanhas governamentais, estando presente em materiais educativos nas escolas, por exemplo e isso desperta o interesse das crianças. O quartel está aberto para qualquer cidadão que queira conhecer o nosso trabalho”, afirmou.

A mãe de Davi, Daniela Pereira Pires, agradeceu o Corpo de Bombeiros pela homenagem ao filho. “Enviei um vídeo ao Corpo de Bombeiros, falando que meu filho sempre teve vontade de conhecer o trabalho deles. Ele havia dito que não queria mais nada no aniversário, apenas realizar esse sonho, por isso agradeço toda a corporação que se dispôs a vir em nossa casa para atender o pedido do Davi”, disse ela.