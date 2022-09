Município vai prestar contas em audiências públicas no Poder Legislativo

Foram agendadas as audiências públicas em que a administração municipal vai prestar contas ao Poder Legislativo. A primeira será no dia 29 de setembro (quinta-feira), às 9 horas, quando a Secretaria de Finanças e Orçamento vai apresentar as receitas e despesas referentes ao segundo quadrimestre de 2022.

Na sexta-feira, dia 30, também às 9 horas, a reunião será da Secretaria de Saúde. Nela são tornados públicos o relatório das atividades também do segundo quadrimestre (maio a agosto). Ambas as audiências serão presenciais e exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O secretário de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto da Silva, vai apresentar o comportamento das receitas e despesas do período para que seja avaliado pelos vereadores e público presente o cumprimento das metas fiscais. As audiências também podem ser acompanhadas através da plataforma online disponibilizada pela Legislativo municipal.