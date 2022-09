Workshop gratuito sobre vendas pelas redes sociais 

Continuam abertas as inscrições para o workshop gratuito “Redes Sociais – Técnicas de Vendas”, que será realizado na noite da próxima segunda-feira (dia 19), em Campo Mourão, numa promoção do Senac e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg). A ação de capacitação tem o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

As vagas são limitadas e o workshop encerra um ciclo de quatro eventos de capacitação que as entidades iniciaram em junho, voltados especificamente à área de vendas. Inicialmente foi realizada a palestra “Vendas de Alto Impacto”. A programação prosseguiu em julho com a palestra “Vendas pelo Instagram”. Em agosto aconteceu o workshop “Live Shopping – Como Vende Mais”, com o instrutor Luciano Ramos, que teve mais de 40 participantes. Os participantes têm avaliado positivamente as ações e os conteúdos disponibilizados nos treinamentos gratuitos.

O treinamento de segunda-feira será realizado no auditório do Senac e os interessados em participar devem entrar em contato através do telefone (44) 3518 5600 ou pelo e-mail [email protected]. Empresários da área do comércio, independentemente do porte das empresas, além de gestores, constituem o público alvo da capacitação.