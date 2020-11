Miltinho do Cidade Nova promete representar a comunidade na Câmara  

Dedicado com os trabalhos no jardim Cidade Nova, e Cidade Alta 1 e 2, onde como presidente da associação de moradores proporcionou grandes melhorias para a comunidade, Amilton Gomes de Souza (PSDB), mais conhecido por “Miltinho do Cidade Nova” foi eleito vereador no domingo passado.

Alcançou uma das 13 cadeiras no Legislativo na terceira eleição que disputou. “Fui candidato em 2012, 2016 e agora, em 2020, consegui ser eleito”, disse ele. Abrindo uma série de entrevistas com os novos vereadores de Campo Mourão, ele conta que desde criança já gostava de liderar. “Fui presidente da turma de formatura de 8ª série e organizei uma bela formatura”, conta.

Ele também fala sobre a renovação na Câmara de Vereadores e afirma que vai levar as reivindicações da comunidade até Câmara de Vereadores, agora com mais força. Confira a entrevista.

Quem é o Miltinho do Cidade Nova?

Morei no Lar Paraná e quando tinha 6 anos, meu pai foi contemplado com uma casa no conjunto Cohapar. Logo após fui presidente de turma da 8ª série e fizemos um belo trabalho, também como presidente na formatura. Organizei vários eventos, festinhas para arrecadar recursos para fazer uma formatura boa e isso foi feito. Também ajudamos na época o vereador Júlio Vieira, no Cohapar, com organização de vários eventos. Me casei em 1993e tenho dois filhos.

Que avaliação faz de sua campanha?

A avaliação da campanha é muito boa, produtiva, pois foi o resultado de um trabalho de quatro anos à frente da Associação de Moradores. Fiz uma campanha tranquila, acreditando que tudo daria certo no final.

E agora, como vereador, o que sua comunidade e a cidade podem esperar de você?

Como vereador, vamos nos organizar com as lideranças da comunidade. Ouvir as pessoas, as lideranças, o que eles esperam de melhorias para o bairro onde fui presidente e levar essas solicitações até a Câmara de Vereadores.

O que achou da renovação na Câmara?

Achei muito interessante essa renovação. Praticamente nove vereadores novos. A meu ver, quem trabalhou tem que voltar, mas quem não fez nada nem deveria se candidatar novamente.

Quantas eleições você já disputou para vereador?

Já disputei a eleição em 2012, 2016 e agora consegui ser eleito em 2020.

Como presidente de bairro, o que você já fez pelos moradores da comunidade?

Como presidente, instalamos a própria feira do produtor dos moradores juntos com a feira do produtor rural, que já era antiga. Foi uma luta essa instalação, no início trabalhamos com a energia dos vizinhos. Também fizemos a festa caipira em 2018 e 2019. Este ano, por causa da covid não teve jeito. Essa festa foi organizada com show de prêmios e teve o envolvimento de várias pessoas da comunidade, reunindo mais de 2 mil pessoas. Melhoramos a festa da criança, com investimento de R$ 1.600 para instalação de brinquedos profissionais. Foi um sucesso e reuniu mais de 1 mil pessoas. De 2017 a 2019 tivemos a chegada do Papa Noel, também atraindo muita gente. Este anos, por cona da pandemia, vamos organizar uma carreata com o Papai Noel distribuindo balas. Também fiz o lavatório comunitário, instalado em todos os pontos de ônibus do bairro. Além disso, formalizamos junto à prefeitura pedidos do asfalto da rua João Batista Salvadori, a reforma do Centro Comunitário que começou em 2017 e foi concluída no ano passado pela prefeitura. Também tivemos a reforma da escola, levando a solicitação do diretor através da associação até a prefeitura. O bairro ainda ganhou, por meio de solicitação nossa, a iluminação na Avenida das Torres e na Praça do Cidade Alta 2. Junto com a comunidade, fizemos a limpeza de matos e encostas.