Cleber Francioli é candidato a delegado do CRC/Paraná

O mourãoense Cleber Roberto Francioli (sócio proprietário do Escritório Maranata Contabilidade), com o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão, registrou sua candidatura a Delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) para atuar em toda esta região. Ele já presidiu o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e tem participação ativa junto a Federação dos Contadores do Paraná (Fecopar).

A data da eleição ainda não foi definida pelo CRC/PR e o cargo é honorífico. Delegado do CRC/PR são os profissionais da contabilidade nomeados para representar a instituição em suas bases regionais, bem como para prestar atendimento aos profissionais e organizações contábeis que tenham demandas relacionadas a entidade estadual.

O mandato como delegado é de quatro anos. Atualmente, o cargo de delegado é eleito por meio do voto de contadores do Paraná ativos junto ao CRC. A eleição acontece ainda neste ano, por meio de link enviado por e-mail aos contadores com capacidade plena para votar.

O candidato Cleber Francioli presidiu o SinConCam na gestão 2016/2017 e há anos participa das diretorias que estiveram à frente da entidade, que tem em sua base territorial 28 municípios.

Na atual diretoria do SinConCam, que é presidida por Valdir Coral, o contabilista Cleber R. Francioli é diretor de Esportes. Ele atuou ativamente da mobilização junto ao demais sindicatos da classe contábil do estado e junto aos dirigentes da Fecopar para assegurar a sediação do Jogos do Contadores do Paraná (Jocopar).

Seu trabalho deu resultado e Campo Mourão conquistou sediar a tradicional competição, que deveria acontecer este ano na cidade. Em razão da pandemia de Covid-19, a realização do Jocopar em Campo Mourão foi transferida para o próximo ano. Há 21 anos que Campo Mourão não sedia o Jocopar, a mais importante competição dos profissionais da área contábil do estado. E foi através do trabalho de Cleber Francioli que o município conquistou o direito de sediar, em 2021, os jogos dos contadores do Paraná.

Para a realização da competição em Campo Mourão, Cleber Francioli já esteve reunido com autoridades – como o prefeito Tauillo Tezelli e deputados, além de patrocinadores – para que o evento aconteça na cidade com sucesso. O Jocopar é apontado como a maior competição de categoria profissional realizada no Estado e resulta em grande giro de recursos na economia do município sede.