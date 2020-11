Advogado Márcio Berbet fala em “responsabilidade maior” na Câmara

A eleição de 2020 foi uma das mais surpreendentes da história de Campo Mourão, pela grande renovação que proporcionou na Câmara de Vereadores: 70%. Ou seja, dos 13 vereadores da atual gestão, apenas quatro se reelegeram. Nove são marinheiros de primeira viagem.

Com tanta gente estreando no Legislativo, um dos mais experientes no cargo é o advogado Márcio Berbet (PP), eleito com 754 votos. Ele, que já foi Procurador Geral na gestão da prefeita Regina Dubay, disse que por ser conhecedor de leis e normas legais, terá uma responsabilidade maior. “Isso me trará uma responsabilidade maior na representação da população”, disse.

Sobre a presidência do Legislativo, disse que seu nome fica à disposição. “Caso a maioria entenda ser a minha pessoa capacitada.”

Quem é o vereador Márcio Berbet?

Nasci em 1973, em Campo Mourão e sou formado em direito, em 1998. Empreendedor e Coach. Cristão membro da Igreja Palavras que Curam (IPC). Uma pessoa que acredita em uma Campo Mourão melhor.

Você já disse que vai lutar para acabar com as diárias para vereador. Por quê?

Porque o vereador já recebe um subsídio para suprir seus deslocamentos e trabalho. Já que não possui responsabilidade em conter os gastos públicos, referida regalia deve ser cortada. Gastaram 588 mil nos últimos 4 anos.

Como você avalia o resultado nas urnas? Esperava uma votação maior?

Particularmente fiz uma campanha enxuta, sem gastos, demonstrando que podemos já oferecer algo diferente durante o próprio pleito eleitoral. Me sinto grato a Deus pela votação alcançada. Os números estão dentro do esperado.

Você vai pleitear a presidência do Legislativo, ou não?

O orçamento estimado de Campo Mourão para 2021 é de R$ 421,3 mi, 05% menor que 2020. Você acha que será suficiente para atender as demandas do município?

No meu ver, temos que analisar quem fez o orçamento do Município, cabendo a equipe do Prefeito ser responsável por este ato. Já a Câmara cabe analisar e aprovar referidas propostas. Assim, entendo que se foi apresentado pela equipe de Governo Atual, com certeza foi efetuado dentro das necessidades e possibilidades do Município.

Você já exerceu cargo na administração pública. Essa experiência será importante agora na Câmara?

Exerci a função de Procurador Geral, e acredito que o fato de ser conhecedor de leis e normas legais me trará uma responsabilidade maior na representação da população.

Que avaliação você faz da campanha?

Fiquei muito feliz pelo resultado, afinal ser eleito na cidade que nasci, constitui família e empreendimento. Agradeço a Deus e a cada uma das 754 pessoas que depositaram seu voto de confiança em minha pessoa.