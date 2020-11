CM/Futsal sai em vantagem nas quartas de final do Paranaense

Grande vitória fora de casa na noite desta quinta-feira (26) para o Campo Mourão Futsal. A equipe venceu o Dois Vizinhos num placar de 4×2. Este foi o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense Chave Ouro e um importante passo para a classificação na semifinal. Sinoê (2), Caio Barros e Hernandes marcaram para a equipe mourãoense.

O Campo Mourão jogou bem e venceu uma equipe forte, que dificilmente perde em casa e inclusive tirou o Pato da Copa do Brasil na última semana.

O jogo de volta será no sábado, dia 05 de dezembro, na Arena UTFPR, a partir das 19h30. Campo Mourão jogará pelo empate no tempo normal.

LIGA PARANÁ

No próximo domingo (29), o time mourãoense tem compromisso marcado com o Siqueira Campos, pelas quartas de final da Liga Paraná. O jogo está marcado para as 11h, na cidade de Siqueira Campos.