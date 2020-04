Cadastro Único atende por telefone e agendamento

Em cumprimento ao decreto municipal que determina medidas de isolamento social como prevenção a pandemia de Coronavírus, o setor de Cadastro Único da Secretaria Municipal e Ação Social está atendendo aos beneficiários por telefone ou por agendamento. Para isso quatro linhas telefônicas foram disponibilizadas ao setor: (44) 3818 (4411 – 4413 – 4422 – 4425).

Segundo a coordenadora do Cadastro Único, Thais Cristina Radeki, estão sendo atendidas situações de bloqueio ou cancelamento do benefício Bolsa Família, atualização de baixa renda (água e energia) e orientações diversas sobre benefícios assistenciais. “A equipe está trabalhando internamente e somente é agendado atendimento presencial para os casos que não for possível solucionar por telefone”, esclarece.

Quanto ao auxílio emergencial anunciado recentemente pelo governo federal em razão da pandemia, ela enfatiza que as informações são postadas na página oficial da “Secretaria de Ação Social do Município de Campo Mourão” no facebook. Atualmente cerca de 12 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único, contempladas com algum benefício assistencial do governo federal.

Para saber se tem direito o interessado também pode acessar o link https://meucadunico.cidadania. gov.br/meucadunico/index.php. Para quem não recebe Bolsa Família ou não está no Cadastro Único o endereço é https://auxilio.caixa.gov.br.

Também há opções para baixar aplicativos no telefone celular. Para Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=br.gov.caixa. auxilio

Para Apple e IOS: https://apps.apple.com/br/app/ caixa-aux%C3%ADlio- emergencial/id150649433.