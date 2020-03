Comissão debate parcelamento e uso de solo em audiência na Câmara de CM

A Comissão Especial da Câmara de Campo Mourão realiza nesta terça-feira (03), às 19 horas, no plenário vereador José Pereira Carneiro, uma audiência pública para tratar de dois projetos de Lei (25 e 26/2020), sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e rural no município de Campo Mourão.

Os dois temas são de interesse da sociedade e a audiência é uma determinação da Legislação municipal. A Comissão especial é composta pelos vereadores; Edoel Rocha (presidente), Miguel Batista Ribeiro, Edson Battilani e Sidney Batista Ribeiro (Tucano).

“A intenção é debater com a sociedade os dois projetos de parcelamento do solo para fins urbanos e do zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e rural”, lembrou o vereador, Edson Battilani.

Segundo ele, irão participar da audiência, a secretaria do Planejamento, o representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA), o representante da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão (AREA), o representante do Sindicato dos Engenheiros – Regional Campo Mourão (SENGE) e o representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Regional Campo Mourão (CAU).