Campo Mourão licita veículos, comporta para barragem, e outros

A representação local do Observatório Social do Brasil (OSB) divulgou as licitações que o governo municipal de Campo Mourão programou para as próximas semanas. A Câmara de Vereadores de Campo Mourão tem dois pregões presenciais agendados: dia 9 – formação de registro de preços para aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios, artigos para copa, material elétrico e hidráulico; dia 10 – formação de registro de preços para aquisição futura e eventual de material de expediente e informática.

Também a Fundação Cultural (Fundacam) está com dois pregões presenciais marcados para o dia 10: 9 horas – contratação de empresa especializada em telecomunicações para a prestação de serviços mensais de telefonia fixa analógica; 10 horas – contratação de empresa especializada para instalação e fornecimento de link convencional de internet.

Já a prefeitura tem várias licitações agendadas para as próximas semanas. No dia 9, às 9 horas, realiza pregão presencial para a aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia (registro de preços). Para o dia 12 estão marcados __ pregões: 9 horas – aquisição de equipamentos para ginásticas e musculação (esteira, bicicleta, barra de musculação, etc.; 9 horas – aquisição futura de carga de gás (glp-13 e glp-45) para atender as secretarias do município; 14 horas – aquisição de veículos automotores (três furgão 0 km, tipo ambulância para simples remoção e um veículo tipo van 0 km) para transporte de pacientes atendidos pela Secretaria da Saúde.

No dia 18, às 9 horas, será realizada tomada de preços para a contratação de empresa para construção de estrutura armada para instalação de comporta para contenção hidráulica no Parque das Torres.

A prefeitura de Campo Mourão está ainda realizando Chama Pública para o credenciamento de organização da sociedade civil para implementação de projetos de desenvolvimento de habilidades e competências para o mundo do trabalho de adolescentes (13 a 15 anos) em situação de vulnerabilidade ou risco social (Secretaria da Ação Social).