Câmara completa 73 anos de instalação em Campo Mourão

No próximo sábado (05), a Câmara de Campo Mourão lembra seus 73 anos de instalação no município. A Casa de Leis empossou os primeiros vereadores e elegeu a primeira Mesa Diretora, em 1947, tendo o vereador Devete de Paula Xavier eleito o primeiro presidente. Na primeira Legislatura, que se estendeu de 1947 a 1951, foram eleitos os vereadores, Augusto Mendes dos Santos, Daniel Portella, Devete de Paula Xavier, Joaquim Teodoro de Oliveira, Newton Ferreira Albuquerque, Porfírio Quirino Pereira, Waldemar Roth e Waldomiro Cilião de Araújo.

Para celebrar, no ano passado, os 72 anos do Legislativo, os Correios – em parceria com a Câmara – lançou um selo postal personalizado que circula por todo o Brasil, através das correspondências enviadas pela Câmara.

Neste momento critico vivido pela humanidade – devido à pandemia do coronavírus – não haverá comemorações no Legislativo, em respeito ao vereador Edson Battilani e as famílias que perderam seus entes queridos, vitimados pela Covid-19, em Campo Mourão.

“Este ano foi terrível com perdas de dezenas de pessoas, para o novo coronavírus. A Instituição e nós vereadores nos solidarizamos com todas as famílias que perderam seus entes queridos. A Câmara perdeu um companheiro, um vereador atuante, sempre envolvido na defesa das classes menos favorecidas, e principalmente, na defesa de uma Educação de qualidade. O vereador Battilani fará falta”, disse o presidente da Câmara, Olivino Custódio.

Apaixonado por pinheiros, fotografia de natureza, músicas clássicas, por escolas e pela Educação, o primeiro secretário da Mesa Diretiva da Câmara, na gestão 2019/2020, vereador Edson Battilani se dedicou em seus quatro mandatos; (1997-2000; 2001-2004, 2013-2016 e 2017-2020), sendo dois deles (de 1997 a 1998 e 2017 a 2018), como presidente do Legislativo, as causas da Educação.

“Battilani cumpriu sua missão, deixando um legado de conquistas, lutas e dedicação em prol da Educação”, lembrou Olivino.

Desde o início da pandemia, conforme Olivino, a Casa se mantém ativa, com ações efetivas para diminuir os impactos negativos causados pela proliferação do Covid-19 em Campo Mourão. “Com sessões remotas, os vereadores aprovaram requerimentos, indicações e projetos com liberações orçamentárias e sugestões ao Executivo, entre elas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício financeiro de 2021”, lembrou.

A Câmara de Campo Mourão – que chegou a ter 17 vereadores – e atualmente conta com 13 vereadores, é presidida pelo presidente, vereador, Olivino Custódio e tinha, em seu quadro de parlamentares, na 17ª legislatura, até o dia (09) de setembro, os vereadores: Edilson Vedovatti Martins , Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, Sidnei de Souza Jardim, Nelita Cecília Piacentini, Edson Battilani, Elvira Maria Schen Lima, Olivino Custódio, Miguel Batista Ribeiro, Professor Cícero Pereira de Souza, Edoel Rocha, Sidney Ronaldo Ribeiro – Tucano, Roberto Cruz Mendes – Cabo Cruz e Jadir Soares – Pepita. Com a morte de Battilani, o suplente Claudinei Grella, assumiu a vaga como titular.

A Mesa Executiva era composta, pelos vereadores Jadir Pepita (PPS) – 1º vice-presidente; Cabo Cruz Mendes (PSL) – 2º vice-presidente; Sidney Tucano (PR) – 2º secretário e Edson Battilani (PPS) – 1º secretário. Em homenagem a dedicação e aos trabalhos de Battilani, a sua vaga na Mesa Diretora, não foi preenchida.

“A Câmara e os vereadores tiveram um papel importantíssimo na aprovação de projetos que resultaram em recursos para investimentos no desenvolvimento de Campo Mourão. Isso nós devemos comemorar”, salientou Olivino Custódio.