Mostra Cultural terá transmissão ao vivo no “Campo Mourão Cidade Natal 2020”

A já tradicional Mostra Cultural, que desde 2017 acontece dentro da programação do projeto “Campo Mourão Cidade Natal” terá, neste ano, a oportunidade de participação de até 26 grupos artísticos locais e da região. Nos próximos dias, a Associação Sou Arte (ASA), que é a entidade idealizadora e executora do projeto, publica o Edital de Chamamento da Mostra Cultural e após a seleção divulgará quais foram às atrações selecionadas e os dias em que estarão se apresentando na Mostra Cultural de 2020.

As restrições decorrentes da pandemia de Covid-19 impossibilitaram a realização da Mostra Cultural no placo da Praça São José, como em anos anteriores. Nesta edição, as apresentações ao vivo serão realizadas em estúdio, com transmissão pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. As lives vão acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 deste mês, sempre com início às 20 horas.

A mudança das apresentações, que já há três anos aconteciam na praça central de Campo Mourão, para a realização em estúdio com transmissão online, tem por objetivo evitar a concentração de populares, que é uma das recomendações dos órgãos de saúde para se evitar a disseminação ainda maior da doença.

Abertura

A abertura do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020” será no próximo domingo (dia 6/12) às 20 horas, com a apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes” pela Associação Sou Arte. Neste ano, a apresentação também será realizada através de uma live, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte.

O projeto conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. A prefeitura de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam a realização do projeto.