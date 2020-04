Câmara aprova projeto de R$ 750 mil para investimento na Saúde contra o vírus SARS-CoV-2

Os vereadores da Câmara de Campo Mourão aprovaram na última terça-feira (14), durante a quarta sessão ordinária virtual, o projeto de Lei 0028/2020, autorizando o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar de R$ 750 mil no orçamento de 2020. O recurso – resultado da economia em gabinetes e demais custo da Casa de Leis – foi retirado do orçamento anual da Câmara e devolvido à prefeitura para investimentos na Saúde, principalmente no enfrentamento a pandemia do coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

“Esse dinheiro que estamos repassando à prefeitura, através desse projeto, é resultado do corte no orçamento da Câmara”, comentou o presidente em exercício, Jadir Pepita.

Ao anunciar o resultado da votação, Pepita citou a posição consensual dos vereadores na contribuição da Câmara no enfrentamento da atual crise. “Foi uma decisão da Mesa Diretora, ouvindo todos os membros. Realizamos o corte de gastos de R$ 750 mil do orçamento para o enfrentamento à crise. A Câmara sempre dará a sua contribuição e nesse momento de crise, não apenas com projetos, mas também com economia de recursos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus”, lembrou. “Os recursos poderão ajudar a administração diante da previsão de forte queda na arrecadação tributária nos próximos meses”, disse.

Pelo projeto, os recursos serão aplicados na aquisição de insumos médicos, EPis, medicamentos, material de limpeza e higienização, entre outros que se totnarem necessários para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública.

Segundo o último boletim da secretaria de Saúde, a cidade tem 26 casos confirmados, 60 suspeitos, nove recuperados, quatro óbitos e 94 monitorados. No Paraná, são 803 casos confirmados e 39 mortes, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).