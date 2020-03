Justiça Eleitoral restringe atendimento até 30 de abril

Diante da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), a Justiça Eleitoral de Campo Mourão continua o atendimento por e-mail. Atendimento presencial ao público está suspenso nos Cartórios Eleitorais até 30 de abril.

O email institucional para contato com o órgão em Campo Mourão são os seguintes: [email protected], ou [email protected]

Dentre as medidas publicadas nos termos do artigo 2º da portaria 210/2020 estão: a suspensão temporária dos atendimentos presenciais ao público e a manutenção do funcionamento dos serviços da Justiça Eleitoral em regime de trabalho remoto, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.