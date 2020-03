IN-HOUSE: Integrado lança Campanha para compartilhar conhecimento durante isolamento social

Durante o período de isolamento social, provocado pelo novo Coronavírus (Covid-19), muitas pessoas podem precisar de ajuda para passar por essa fase. Alguns recorrem ao entretenimento, como filmes e livros, outros a cursos, mas o fato é: organizar o tempo e atividades pode amenizar os efeitos da quarentena e do isolamento social necessários neste momento.

Para ajudar a comunidade acadêmica, além de alunos, pais, professores e toda a população a passar por esse período, o Centro Universitário Integrado e Colégio Integrado, de Campo Mourão, lançaram, nesta semana, o IN-HOUSE, uma Campanha para compartilhamento e divulgação de conhecimentos em época de crise. A ideia é ajudar as pessoas que estão trabalhando em home office, ou que estão em casa durante o isolamento social.

Com a campanha, o Grupo Integrado cumpre o seu papel social e leva, além de educação e conhecimento, entretenimento, orientações, informações, enfim, conteúdos para ajudar a todos neste momento de crise.

Nos próximos dias, o público vai receber dicas de filmes para o Ensino Médio, materiais lúdicos e atividades para os pais fazerem com as crianças, orientações para exercícios físicos, matérias com informações, vídeos, lives, entre diversos outros conteúdos exclusivos.

A Campanha vai contar com o apoio dos docentes e especialistas de todos os cursos de graduação, pós-graduação e EAD do Centro Universitário Integrado, além de docentes e equipe pedagógica do Colégio Integrado. Os professores serão responsáveis pela produção dos conteúdos, que serão feitos por eles em suas próprias casas, e postados nas redes sociais, além de um site específico da Campanha IN-HOUSE.

Para ver todos os conteúdos da campanha IN-HOUSE, acesse o site: http://blog.grupointegrado.br/inhouse