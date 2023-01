Há 50 anos, Campo Mourão empossava Renato Fernandes como 13º prefeito

Há exatos 50 anos, Renato Fernandes Silva se tornava o 13º prefeito de Campo Mourão. A posse iniciou com o juramento, perante a Câmara de Vereadores, reunida em sessão solene no Cine Plaza. Após o compromisso e o discurso do novo prefeito, aconteceu a transmissão de cargo, realizada no Paço Municipal.

Subiram as escadarias da Prefeitura o prefeito que deixava o cargo, Horácio Amaral e esposa Déa, o prefeito empossado Renato Fernandes Silva, acompanhado de sua esposa, Maria Therezinha Kloster Silva e filha Regina, e outras autoridades municipais. Renato Fernandes Silva governou Campo Mourão de 1973 até 1977, sucedido por Augustinho Vecchi. Sua administração foi a responsável pelas construções dos ginásios Belin Carolo e JK, e das escolas municipais Parigot de Souza, Manoel Bandeira e Bento Mossurunga e do Colégio Unidade Polo.

Na área esportiva, o município sediou os Jogos Abertos do Paraná, em 1976. Deu continuidade ao asfaltamento da cidade e da rede de esgoto. Em 1976, Campo Mourão foi escolhida para o lançamento do Plano Nacional de Conservação de Solos, evento que contou com a presença do ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli.