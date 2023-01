Motocicleta é encontrada abandonada em plantação de soja em Ubiratã

Após uma denúncia anônima, na tarde de ontem, a Polícia Militar de Ubiratã recuperou uma motocicleta de cor branca, que estaria abandonada em meio a uma plantação de soja, às margens da estrada velha para Juranda.

No local, os policiais militares encontraram uma Honda CBX Twister, de cor branca. Foi verificado que a motocicleta não possui registro de furto/roubo, mas apresentava as mesmas características do veículo utilizado em uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada na noite de domingo.

A vítima dos disparos esteve na sede da 2ª Cia da PM e reconheceu a motocicleta como sendo e mesma utilizada pelos atiradores na noite de domingo. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Ubiratã.