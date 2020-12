Governo recomenda cerimônia virtual para posses dos candidatos eleitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou nesta terça-feira (22) a Resolução nº 1.488/2020 que dispõe sobre recomendações para as cerimônias de posse dos candidatos eleitos dos Poderes Executivo e Legislativo para o mandato 2021-2024.

A orientação da Secretaria é que esses eventos sejam realizados preferencialmente por videoconferência, com transmissão remota para evitar possíveis aglomerações e reforçar a prevenção contra a infecção pelo novo coronavírus no Paraná.

“Diariamente temos pedido a colaboração das pessoas nas medidas de enfrentamento da pandemia e agora com a aproximação do início de novos mandatos municipais, solicitamos que, se possível, os candidatos eleitos celebrem suas posses de maneira virtual e evitem a contaminação da Covid-19”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CONDIÇÕES

O documento cita ainda que, caso seja optado pela realização do evento presencial, a cerimônia está condicionada ao atendimento integral das medidas dispostas nas Resoluções 1.488/2020, 632/2020, e das 54 notas orientativas disponíveis no site da secretaria. Critérios como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel são alguns dos requisitos mínimos nestes casos.

Presencialmente, ficam autorizados a participar presencialmente da cerimônia apenas as autoridades eleitas da câmara municipal e da prefeitura e um acompanhante, a equipe de apoio indispensável à realização do evento e imprensa previamente credenciada.

“Nossa orientação é de que os 399 municípios sigam as recomendações do Governo do Estado em conjunto com a Sesa para que este momento de celebração possa ter repetido daqui quatro anos, sem a perda de mais vidas humanas”, acrescentou Beto Preto.

Agência Estadual de Notícias