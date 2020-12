Nesta quarta-feira, o último cortejo natalino sobre rodas

Acontece nesta quarta-feira (23/12), a partir das 19 horas, o terceiro e último cortejo natalino sobre rodas do projeto “Campo Mourão Cidade Natal/2020”. A saída será da rua dos Álamos (jardim Araucária) e inicialmente serão percorridas vias públicas da região do Lar Paraná. Em seguida passará por ruas e avenidas do centro da cidade.

Muitas famílias inteiras foram para à frente das suas casas para assistir a passagem dos dois primeiros cortejos e a expectativa é de que o sucesso se repita nesta quarta-feira. No dia 11, o cortejo foi realizado na sede do distrito de Piquirivaí e na Vila Guarujá. Na noite deste domingo (20/12), o cortejo percorreu 15 bairros e parte da área central de Campo Mourão.

Em razão da pandemia de Covid-19, os cortejos sobre rodas substituem, neste ano, o tradicional cortejo pela avenida Irmãos Pereira, que em anos anteriores tiveram a participação de aproximadamente 600 figurantes e mais de uma dezena de carros alegóricos.

ITINERÁRIO

A Associação Sou Arte (ASA) é a idealizadora e executora do projeto Campo Mourão Cidade Natal, que desde 2017 é realizado através de recursos captados por meio da Lei Federal de Incentivo a Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

O itinerário que será percorrido nesta quarta-feira pelo cortejo natalino inclui trechos da ruas dos Álamos, BR 487, ruas Miguel Luiz Pereira, Nelson Bittencourt Prado e Pavão, avenida Presidente John Kennedy, rua Peabiru, avenida Manoel Mendes de Camargo, rua Santos Dumont, avenida Capitão Índio Bandeira, rua São Josafat, avenida Irmãos Pereira, rua Santos Dumont, avenida José Custódio de Oliveira, rua Roberto Brzezinskie, rua Luciano Marmontel e rua dos Álamos.

O CORTEJO

O cortejo é aberto por um veículo com o Presépio Vivo, estrela guia e um anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, boneco de neves, vem em seguida. A carreata terá ainda o trenzinho com personagens infantis, uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, Mamãe Noela etc.), caminhão da natureza com um planeta Terra e vários personagens representando a época de pandemia.

O sexto e último veículo da carreata – um ônibus aberto – leva o Papai Noel e artistas que vão interagir com a população.

PATROCINADORES

Estas são as empresas que apoiam o projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).