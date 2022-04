Governo do Estado publica o edital da revitalização da saída para Maringá

Foi publicada nesta semana, no órgão oficial do Estado, a abertura da licitação para contratação da empresa que vai executar as obras da duplicação, restauração e implantação de vias marginais da PR 317, na saída de Campo Mourão para Maringá. O aviso de licitação foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e abertura das propostas está marcada para o dia 30 de maio.

O projeto contempla os 3,7 quilômetros do trecho urbano (do trevo da Coamo até o Jardim Silvana) e dará uma nova dinâmica para o fluxo de pessoas e veículos. Além de vias marginais paralelas à rodovia, estão previstas duas rotatórias (uma entre o Jardim Santa Cruz e Jardim Silvana e a outra no Jardim Nossa Senhora Aparecida).

O processo licitatório será realizado na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi), que prevê a contratação do projeto e da obra em uma mesma empreitada. Isso garante melhor interação entre a equipe projetista e equipe executora, além da possibilidade de empregar tecnologias mais inovadoras. O orçamento é sigiloso, conforme previsto na lei do RDCi, visando estimular a competitividade entre as participantes.

“Esse projeto passou por muitas etapas, teve que ser refeito e demorou para ser finalmente aprovado. Mas depois de pronta essa será a maior obra da história de Campo Mourão, uma intervenção que a população esperava há mais de 20 anos. Vai impactar vários bairros e melhorar a mobilidade na entrada da cidade”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.