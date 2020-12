Tauillo Tezelli reassume comando do Executivo Municipal

Em cerimônia na manhã desta terça-feira (01), o prefeito Tauillo Tezelli reassumiu o cargo, do qual estava licenciado sem remuneração para a disputa da eleição municipal, quando foi reeleito para a gestão 2021-2024. Nesse período o comando do Executivo esteve a cargo do vice-prefeito Beto Voidelo.

Na presença de alguns secretários municipais, Tezelli e Voidelo assinaram o livro existente há mais de 70 anos, com todos os registros históricos de transmissões de cargos e posses de prefeitos. O secretário municipal de Comunicação, Ricardo Borges, fez um agradecimento especial em nome da equipe de secretários ao vice-prefeito pelo desempenho da função e companheirismo durante o mandato.

“É uma honra ter ocupado esse posto que agora devolvo ao prefeito, assim como participar dessa equipe que não mede esforços para trabalhar em todas as áreas e atender bem a população”, enfatizou Voidelo, que não disputou a eleição.

Ao reassumir o cargo, o prefeito Tauillo agradeceu o trabalho do vice-prefeito e o empenho da equipe. “Nessa caminhada para mais um mandato tivemos o apoio de muitas pessoas e a confiança da população nos impõe muito mais responsabilidade para administrar a cidade, pois muitos são os desafios”, disse o prefeito, ao enumerar alguns projetos em andamento e outros para serem iniciados no próximo mandato.