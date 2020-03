Prefeitura suspende atendimento por prazo indeterminado

O atendimento nas repartições públicas da prefeitura de Campo Mourão está suspenso (ou funcionando parcialmente) por prazo indeterminado, conforme determinado em decreto do prefeito Tauillo Tezelli para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus – Covid-19.

Ao contribuinte o atendimento será feito preferencialmente por telefone e outros meios de comunicação. “Nos casos de extrema necessidade de atendimento presencial, o contribuinte deverá entrar em contato primeiramente por telefone e agendar atendimento presencial”, esclarece o secretário municipal de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto Silva.

A praça de atendimento funcionará parcialmente, com o número de servidores reduzido, escalados em turnos para atendimento aos casos agendados. A entrada será controlada para que não haja aglomerações internas.

CAPS AD

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, partir desta segunda-feira (23) o CAPS AD estará atendendo somente casos de emergência, ficando assim os atendimentos individuais e em grupo suspensos até segunda ordem.

DIRETRAN

A Diretoria de Trânsito (Diretran) também suspendeu por 15 dias as atividades do setor administrativo, atendimento à população, Divisão de Educação para o Trânsito e Departamento de Engenharia e Sinalização. Permanecerão com atividades normais a equipe de agente de trânsito (conforme escala de trabalho) e sinalização viária.

Telefones para contato

CAPS – AD (44) 3523-8901 e (44) 3810-9496.

Recursos Humanos: (44) 3518-1133

Folha de Pagamento: (44) 3518-1131

IPTU: (44) 3518-1163

ITBI: (44) 3518-1166

Certidões: (44) 3518-1164

Produtor Rural: (44) 3518-1103 e 3518-1105

Licitações: (44) 3518-1178

Departamento de Informática: 3518-1117

Alvará – (44) 3518-1129 – Adriano (99766-3604); Claudete (99988-9900); Mirian (99946-6998)