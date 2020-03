Saúde confirma 54 casos de coronavírus no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o novo boletim do coronavírus neste domingo (22), contabilizando 54 casos confirmados da doença no Paraná. Os novos casos são de Curitiba (3), Foz do Iguaçu (3), Cianorte (1), Colombo (1), Pinhais (1) e moradores de Miami-EUA (2) que estão sendo tratados no Estado.

Os 11 novos pacientes deste boletim são seis homens e cinco mulheres, com idades entre 17 e 54 anos, e que estiveram na Itália, Emirados Árabes, Miami e/ou em contato com casos confirmados fora do Estado.

A secretaria estadual adotou uma nova metodologia para análise de casos. Anteriormente, prevalecia o município de notificação. Agora é considerado o município de residência. Isso facilita o monitoramento e assegura maior capacidade de verificação e possível circulação do vírus nas localidades pelas equipes de saúde.

Houve alterações de dados. Foram retiramos três casos de Curitiba, em que dois pacientes são moradores de São Paulo, e um de Pinhais, e que haviam sido notificados na capital paranaense. Um caso registrado em Umuarama foi alterado para Cianorte, visto que o paciente recebeu o atendimento em Umuarama, mas reside em Cianorte.

DADOS

Todas as notificações de síndromes respiratórias pelos serviços de saúde passam a constar agora no boletim como casos em investigação. A medida cumpre a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que estabelece novos critérios e procedimentos.

O Paraná, no entanto, não tem nenhum caso de transmissão comunitária.

Com a nova divulgação dos casos em investigação, a secretaria estadual garante ainda maior transparência e efetividade de informação, evitando assim dados desencontrados ou até mesmo desinformação.

Hoje são 1.354 casos em investigação no Paraná – já com a nova metodologia – e 159 casos descartados.

Aproximadamente 600 casos em investigação já foram testados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e já foram negativados, mas não constam no sistema do Ministério da Saúde em razão da instabilidade da plataforma.

Agência Estadual de Notícias