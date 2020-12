Prefeito anuncia três secretários para a próxima gestão

O prefeito Tauillo Tezelli anunciou nesta quinta-feira (10) os nomes dos três primeiros secretários para a próxima gestão. Serão mantidos Carlos Alberto Facco, como coordenador geral, Aldecir Roberto da Silva (Secretaria de Fazenda e Administração) e Alessandra Lavorente Chiroli, na Procuradoria Geral.

“Estamos construindo a nova equipe e os três primeiros convidados aceitaram nosso convite para continuar. São pessoas que exercem funções importantes na administração e aos poucos estamos conversando para decidir quem vai ocupar cada posto. Vamos construir isso com calma, é um mandato novo, com mais desafios e vamos montar a melhor equipe para atender a população que nos confiou mais um mandato”, ressaltou o prefeito.

CURRÍCULOS

Carlos Alberto Facco, que no atual mandato exerceu também o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, é mestre em Administração pela Universidade Positivo, com experiência de mais de 20 anos em consultoria e instrutoria, com foco em Gestão e Liderança, como consultor do Sebrae no Paraná. Possui diversas capacitações em Desenvolvimento de Equipes e Liderança por Instituições de renome no Brasil, como Amana Key, Fundação Dom Cabral, HSM, FGV, entre outras. Personal & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching.

Servidor de carreira do quadro do município desde 2005, o secretário de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto Silva, é economista, especialista em Consultoria Econômica e Financeira pela UEM-PR, Coach Financeiro e em Business, educador e planejador financeiro independente. Atua na área financeira e contábil há mais de 25 anos e além de secretário já ocupou os cargos de tesoureiro e diretor da Secretaria de Fazenda e Administração.

A advogada Alessandra Lavorente Chiroli, inscrita na OAB/PR sob o nº 34.697, é formada pela Universidade Paranaense de Umuarama (PR), com experiência em Administração Pública. Desde a formação, em Escritório de Advocacia com atuação em Direito Administrativo, Direito Processual Civil e Direito Civil. É pós-graduada com Especialização em Direito Civil e Processual Civil na Faculdade Maringá (Instituto Paranaense de Ensino). Já exerceu cargo de assessora jurídica de Mamborê (2005 a 2011) e em Barbosa Ferraz (2011 e 2012), onde também foi procuradora jurídica entre 2014 e 2016.