PM presta apoio na transferência de presos para a nova Cadeia Pública de Campo Mourão

Na manhã desta quinta-feira (10), diversas equipes de policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar prestaram apoio aos agentes do Departamento Penitenciário (Depen), na transferência de 60 detentos já condenados, que estavam presos na cadeia pública de Campo Mourão. O grupo foi transferido para o novo complexo penitenciário inaugurado ontem.

A condução dos detentos foi realizada sob forte esquema de segurança da Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil. A nova unidade do Depen, que é destinada a presos masculinos, tem mais de 3,77 mil metros quadrados e conta com 382 vagas.

Com a nova unidade, o sistema penitenciário da região passa a oferecer mais segurança aos agentes penitenciários e demais funcionários. A Cadeia Pública de Campo Mourão II também conta com um pátio de visitas parcialmente coberto, pátios de sol, parlatórios, salas para videoconferência, salas de aula e biblioteca, lavanderia, sala de observação, além de área da saúde com consultório médico, sala de enfermagem, farmácia, esterilização e consultório odontológico.

Comunicação Social 11° Batalhão de Polícia Militar/com informações da Agência Estadual de Notícias (AEN)