Estudo para criar Parque de Empreendedorismo e Tecnologia é apresentado ao governador

Campo Mourão já tem pronto um estudo para transformar o Parque de Exposições num Parque do Empreendedorismo e Tecnologia. A ideia é explorar os potenciais e pontos fortes da economia e infraestrutura local, para transformar a região em uma referência empresarial e tecnológica para toda o Estado e país. Nesta segunda-feira (17), a proposta foi apresentada ao governador Ratinho Junior pelo prefeito Tauillo Tezelli, pelo secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes e pelo deputado estadual Douglas Fabrício.

“É um projeto fantástico. Todo mundo sabe que Campo Mourão já é referência como cidade tecnológica, por isso queremos tirar essa ideia do papel para transformar a cidade num pólo tecnológico”, disse o governador, ao lambrar que Campo Mourão será beneficida também com o recém-implantado ICMS Tecnológico.

O prefeito Tauillo enfatizou a importância do apoio político para viabilizar o projeto, cujo investimento inicial deve ultrapassar R$ 100 milhões. “Graças a parceria política que existe com o governo do Estado e nossos parlamentares Campo Mourão tem recebido e ainda vai receber muitos investimentos nas mais variadas áreas”, disse o prefeito.

O Parque do Empreendedorismo e Tecnologia visa a transformação de um espaço físico que teve muita importância econômica para a região em um local que promoverá a transformação das empresas da cidade com base na Inovação e Tecnologia para as futuras gerações. Além do Poder Executivo, o projeto envolve empresas, entidades de apoio e instituições de ensino.