Trilha Extrema arrecada mais de 400 litros de água de coco em Peabiru

Pelo menos 200 trilheiras e trilheiros de várias cidades do Paraná e do Rio de Janeiro participaram nesse domingo da Trilha Extrema Caminhos de Peabiru, realizada no município.

A inscrição era dois litros de água de coco que seriam entregues à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Peabiru. Foram arrecadados mais de 400 litros de água de coco para a entidade que repassará aos seus assistidos.

Estavam presentes turistas de Maringá, Sarandi, Mandaguaçu, Marialva, Ubiratã, Cascavel, Rio de Janeiro, Cianorte, Terra Boa, Douradina, Cianorte, Luiziana, Engenheiro Beltrão, Terra Rica, Araruna, Campo Mourão, Paiçandu, Cidade Gaúcha, Umuarama e Peabiru.

O evento foi realizado pela Família Caminhos de Peabiru com apoio da Prefeitura Municipal de Peabiru, em parceria com o Rancho do Vale.