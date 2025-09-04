Eraldo Teodoro e Bina serão empossados neste sábado na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Mourão realiza no próximo sábado (6), às 10h, uma sessão extraordinária para dar posse aos suplentes Eraldo Teodoro de Oliveira (PSD) e Ibneias Teixeira, o Bina (Cidadania), que assumem os mandatos de vereador.

Na sessão também será realizada a eleição para escolha dos membros da Mesa Executiva para os cargos vagos de 1º e 2º secretário. Toda a sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara, através do link https://www.youtube.com/live/BaUdSG9VkKI .

A convocação da sessão ocorre após decisão da Justiça Eleitoral, que na última terça-feira (2), oficializou a recontagem de votos e confirmou a posse dos suplentes.

Eraldo e Bina substituem os ex-vereadores Alex Sandro Alves Nunes (Tico Leco) e Sebastião Galdino (Tião do Karatê), que tiveram os mandatos cassados.

A Justiça entendeu que o partido pelo qual os dois disputaram as eleições municipais de 2024 (PP) cometeu irregularidades ao registrar candidaturas fictícias apenas para cumprir a cota de gênero exigida por lei.

Histórico político de Eraldo

Eraldo Teodoro de Oliveira retorna à Câmara para exercer seu quarto mandato como vereador. Nas eleições de 2024, recebeu 786 votos. Sua trajetória política inclui passagens

pelas legislaturas de 2005–2008 (1.136 votos), 2009–2012 (2.131 votos) e 2013–2016 (1.338 votos). Aos 73 anos, é advogado e já presidiu a Câmara Municipal em cinco oportunidades.

Bina retoma mandato

Já Ibneias Teixeira, conhecido como Bina, assume seu segundo mandato como vereador. Ele foi eleito pela primeira vez em 2020, quando obteve 1.025 votos, sendo o terceiro mais votado daquela eleição. Antes disso, Bina atuou como Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação de Esportes de Campo Mourão, cargo que ocupou entre janeiro de 2017 e abril de 2020.

Natural de Curitiba, do bairro Barreirinha, Bina é casado e pai de um menino de 12 anos. Também possui ligação com o esporte, tendo sido jogador do Paraná Clube e atuado no futebol da capital paranaense.