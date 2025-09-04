Comércio aberto até às 17h, neste sábado, em Campo Mourão

Os consumidores poderão fazer compras no comércio lojista de Campo Mourão até às 17 horas neste primeiro sábado de setembro (6/9). Muito movimento na área central da cidade e nas vias comerciais dos bairros, lojas cheias e boas vendas são as expectativas dos comerciantes para mais este sábado de horário especial, uma tradição de décadas no comércio mourãoense.

Para as empresas, o funcionamento em horário dilatado nos dois primeiros sábados de cada mês é representativo no faturamento mensal, em função do incremento das vendas nessas datas. Já a população acostumou-se a ir às compras nesses sábados, quando dispõe de maior tempo para percorrer as lojas, pesquisar preços e realizar suas compras sem a correria do dia a dia. O horário especial tornou-se um hábito arraigado nos mourãoenses e é cada vez maior a presença também de moradores de cidades vizinhas no comércio local nesses sábados.

E o horário especial não incrementa apenas as vendas no comércio varejista, mas também em inúmeros outros estabelecimentos, a exemplo de lanchonetes, restaurantes, sorveterias, cafeterias, pastelarias, self service, etc. Os reflexos positivos também são sentidos pelo comércio localizado nos bairros.

CONVENÇÃO

O horário especial em dois sábados por mês, em Campo Mourão, é viabilizado através da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam). A Associação Comercial e Industrial (Acicam) é parceira nessa negociação anual.