CM/Futsal goleia Toledo por 7 a 0 no Paranaense

Com confiança renovada depois de duas vitórias seguidas na Liga Nacional, sobre Jaraguá do Sul-SC e Assoeva-RS, o Campo Mourão Futsal entrou em quadra novamente nesta noite sábado e aplicou uma goleada no Toledo Futsal, em seu terceiro compromisso pelo Campeonato Paranaense Chave Ouro: 7 a 0.

Muito concentrado, o time mourãoense não deu espaço para a jovem e rápida equipe do Oeste paranaense e abriu 4 x 0 no placar, com gols de Caique, prevalecendo a Lei do ex, Fabinho, Ernandes e Batata.

Na segunda etapa Djaelson, Caique e Batata, outra vez, ampliaram o placar garantindo a vitória para o carneiro tricolor, que com o resultado mantém a liderança do grupo B, com 09 pontos em 03 jogos.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na quinta-feira (01/10) o adversário será o Foz do Iguaçu, em jogo válido também pelo paranaense, às 19h30 na Arena UTFPR. Jogo que a liderança do grupo estará em disputa, uma vez que o Foz é o segundo do grupo com 06 pontos em 02 jogos.