Duas urnas já foram substituídas em Campo Mourão

A Justiça Eleitoral de Campo Mourão já precisou substituir duas urnas que apresentaram problemas nesse início de votação. Uma delas, foi na Escola Municipal Bento Mossurunga, no jardim Copacabana (seção 263) e a outra, no Sesc.

A chefe substituta do Cartório Eleitoral, Elaine Trevisan disse que a comarca de Campo Mourão preparou 21 urnas reservas para serem substituídas nesse tipo de situação. “Das 207 seções só tivemos essas duas substituições, um percentual bem pequeno do que geralmente acontece. As eleições transcorrem com bastante tranqüilidade”, disse ela.

Os eleitores mourãoenses foram cedo às urnas, o que tem gerado filas nos locais de votação.