Campo Mourão tem 69.061 eleitores aptos a votar neste domingo

Neste domingo, 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, Campo Mourão tem 69.061 eleitores aptos a comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Em toda a região da Comcam, que soma 25 municípios são 258.339 eleitores.

Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital.

A votação será aberta às 8h e o eleitor tem até as 17h para comparecer às urnas. Ao chegar diante da urna, a ordem da votação é a seguinte: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente.

Para agilizar o processo e evitar o esquecimento, a Justiça Eleitoral pede para que o eleitor leve uma cola com os números dos candidatos escolhidos.

Outra orientação é para que as pessoas mantenham o e-título atualizado para saber o local de votação ou precise justificar a ausência na eleição.

Para quem tem a biometria cadastrada, o e-título serve ainda como documento de identificação na hora do voto, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. A expectativa é de que o pleito transcorra de forma tranquila em Campo Mourão e região, já que a Polícia Militar mantém um efetivo reforçado, com policiais a postos nos locais de votação.

18 A 69 ANOS

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 69 anos e facultativo para analfabetos, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais.

Uma das novidades das eleições 2022 será a unificação do horário de votação em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela primeira vez, todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário da capital federal. Portanto, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal.