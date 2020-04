Douglas pede ao Governo do Estado alojamentos para profissionais da Saúde

O deputado estadual Douglas Fabricio (CIDADANIA) apresentou nesta segunda-feira (20) pelo sistema remoto, na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior solicitando a disponibilidade de alojamentos aos profissionais da saúde, que atuam no sistema de Saúde do Paraná.

O parlamentar argumenta que muitos profissionais da área da saúde estão impossibilitados de retornar às suas residências porque trabalham no enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

“Para não colocar em risco os familiares, estes profissionais não devem voltar para casa por causa da rotina de combate ao COVID-19. Muitos deles moram com idosos, mulheres grávidas, portadores de hipertensão ou diabetes, ou em tratamento oncológico. Fazem parte do grupo de risco”, justifica o deputado Douglas Fabrício.

O parlamentar pede a existência de alojamentos em todos os municípios que possuem um número relevante de infectados. Segundo ele, com a permanência dos profissionais da saúde nos alojamentos, os familiares estarão longe do risco de infecção e os profissionais terão mais segurança e melhores condições para trabalhar.

“É uma medida de grande importância para combater a pandemia do Novo Coronavírus em nosso estado. Esta é uma guerra em que uma das principais estratégias é a precaução”, diz.