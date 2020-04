Consultora de empresas em live da Acicam, nesta quinta-feira

A consultora de planejamento estratégico Cris Schneider, com 18 anos de experiência na área de consultoria para grupos de empresários no Programa Empreender, participa nesta quinta-feira (23/4), a partir das 18h30min, de live no facebook da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). “Planejar o Futuro e Buscar Resultados” será o tema do evento.

A ação da entidade empresarial busca auxiliar às empresas locais a encontrarem o caminho certo em meio à crise desencadeada pela pandemia do Covid-19, afetadas pelo período de recesso das atividades produtivas, isolamento social e a retração da demanda por parte dos consumidores.

Cris Schneider também é consultora em gestão empresarial e liderança. Durante sete anos atuou na Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) com desenvolvimento organizacional de entidades empresariais, Como credenciada no Sebrae há 13 anos atua nas áreas de instrutória e consultoria nas áreas de planejamento estratégico, gestão empresarial, liderança e associativismo empresarial.

Atualmente, ela é parceira da Associação Comercial e Industrial de Maringá (Acim) no programa Empreender Mentoria, voltado a profissionais liberais, desenvolvendo comportamento empreendedor e relacionamento com o mercado.

A live, que poderá ser acompanhada pelo link: https://www.facebook . com/acicamcm/, também terá a participação do presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva, além do consultor regional da Faciap, Anderson de Almeida.