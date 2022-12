Deputado Douglas viabiliza R$ 335 mil para revitalização do Colégio Estadual

Sempre trabalhando na busca por uma educação cada vez melhor no Paraná, o deputado estadual Douglas Fabrício (Cidadania) viabilizou, junto à Secretaria de Estado da Educação, R$ 335.350 para obras de reparos no tradicional Colégio Estadual de Campo Mourão.

A ordem de serviço, que contém o nome da empresa vencedora da licitação e que será a responsável pelas obras, foi publicada nesta terça-feira, 21 de dezembro, e tem prazo de conclusão em até 150 dias. Do valor destinado, 57,11% se referem a compra de materiais de construção e os outros 42,89% para pagamento de mão de obra.

“Esse recurso vai melhorar a condição de estudos de mais de dois mil alunos desta tão importante instituição de ensino de Campo Mourão”, disse Douglas Fabrício, agradecendo o empenho do Secretário da Educação, Renato Feder e do Presidente do Fundepar, Marcelo Bueno, bem como do governador Ratinho Júnior por atender nesta área tão importante, que é a da educação.

Colégio Estadual de Campo Mourão

Fundado em 1956, quando passou a ser uma instituição de ensino, em 2007 tornou-se o Colégio Estadual de Campo Mourão. Atualmente as aulas são realizadas em três períodos. Cerca de 2.100 alunos estão matriculados nas diferentes modalidades de ensino, 134 professores em sua maioria pós graduados, 5 professores pedagogos atuantes na função, 29 funcionários. O colégio fica na Avenida Guilherme Paula Xavier, número 795, em área central.