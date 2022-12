Travesti é suspeita de furtar celular após sair da prisão pelo mesmo crime

A Polícia Militar está à procura de uma travesti suspeita de ter furtado o aparelho celular da funcionária de em uma academia, localizada na avenida Capitão Índio Bandeira, no centro de Campo Mourão. O furto ocorreu ontem a noite.

A vítima disse que uma pessoa entrou no local e pediu um copo d’água. Foi então que num momento de distração, ela teve o seu celular Xiaomi Redmi 9S furtado do balcão.

Ao perceber que o celular não estava mais no local, a mulher chegou a visualizar a autora do furto saindo do local, mas não conseguiu mais alcançá-la. Pelas características, a PM identificou que a acusada é uma travesti já conhecida pela prática de furtos de celulares.

Inclusive foi presa há cerca de uma semana pelo mesmo crime. Equipes da PM realizaram patrulhamento para tentar localizar a acusada, porém sem êxito.