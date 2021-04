Deputado Adriano José entrega recursos para Santa Casa de CM e em Peabiru

O deputado estadual soldado Adriano José, esteve ontem à tarde no hospital Santa Casa de Campo Mourão, onde anunciou recursos para o município, no valor de R$ 450 mil, sendo R$ 300 mil para a Santa Casa, R$ 150 mil para a Secretaria de Saúde de Campo Mourão.

Já no período da manhã, o deputado esteve em Peabiru, onde fez o repasse de R$ 100 mil para a Fundação Cultural do município. Além disso, entregou uma Van para a Secretaria de Saúde do município de Peabiru.

O prefeito Júlio Frare, participou da solenidade de entrega, juntamente com Viviane Bitencourt, secretaria de Saúde; Angelo Brito, secretário de Administração; vereadores Jarrão, Cícero e Irineu.

Também estiveram presentes, os sargentos Dorta, Morales e Moura. Os recursos são em parceria com o deputado federal sargento Fahur.