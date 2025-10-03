Condomínio do Idoso é inaugurado em Campo Mourão com 40 casas

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (2) o Condomínio do Idoso Dona Lurdes Maria Piacentini, em Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná. Com investimento de R$ 6,3 milhões, o residencial faz parte do Viver Mais e integra um pacote de seis condomínios entregues e outras 13 unidades em construção, de um total de 32 planejados em diferentes regiões do Estado.

“Temos um orgulho muito grande de sermos pioneiros neste modelo de habitação. Aqui é como se fosse uma vila, onde os idosos moram, tem academia ao ar livre, piscina para hidroginástica, salão de festas, horta elevada para evitar esforço e problemas de coluna, assistência médica, então isso colabora para que a terceira idade seja amparada, convivendo com outros idosos e combatendo a depressão, que muitas vezes atinge quem mora sozinho. Aqui isso não acontece, pois tem convívio, oportunidade e um ambiente saudável”, afirmou Ratinho Junior.

“O Paraná é o Estado que mais investe em habitação para a terceira idade, tanto com o Condomínio do Idoso quanto pelo Casa Fácil Terceira Idade, onde nós damos uma entrada de R$ 80 mil para que os nossos idosos possam fazer o financiamento da sua casa. Isso fez o Paraná ser reconhecido pela ONU como a única região da América do Sul considerada amiga da pessoa idosa”, acrescentou.

O Viver Mais é uma das modalidades do programa Casa Fácil, da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em que os beneficiários pagam um aluguel social equivalente a 15% de um salário-mínimo por mês – R$ 227,70 –, com a opção de residirem no local pelo tempo que desejarem. Os recursos arrecadados são reinvestidos na política habitacional do Estado, inclusive com a construção de novos empreendimentos.

A execução dos condomínios é realizada por construtoras contratadas pela Cohapar via licitação, com recursos do tesouro estadual. Podem participar pessoas sozinhas ou casais com idade superior a 60 anos, que não possuam imóvel em seu nome, e com renda mensal de até seis salários-mínimos.

“É uma alegria muito grande entregar o sexto Condomínio do Idoso de uma série de 32 que estão planejados. É um programa de grande alcance social, que traz solução de moradia para pessoas que chegaram à terceira idade e muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter a sua própria casa, de receber o cuidado e o carinho que passam a ter aqui”, destacou o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.

“A estrutura foi idealizada especialmente para eles, adequada à forma como vivem nessa fase da vida: com segurança, conforto e áreas de lazer. É uma grande oportunidade para envelhecer com dignidade e felicidade, em um lugar seguro, com todos esses serviços integrados para garantir qualidade de vida aos idosos”, arrematou.

EMPREENDIMENTO

O Condomínio do Idoso de Campo Mourão conta com 40 casas de 43,81 metros quadrados, todas adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcD). Cada unidade possui um quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. A zona comum do empreendimento possui piscina, ambulatório, praça, academia ao ar livre, horta comunitária elevada, salão de festas com painéis solares e quiosques de jogos.

Por meio de convênio com a Cohapar, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) forneceu os materiais para as redes de água e esgoto do Condomínio do Idoso, no valor de R$ 49,5 mil.

Como contrapartida para a obra, a Prefeitura de Campo Mourão realizou a doação do terreno, prestou apoio técnico no cadastro dos beneficiários e disponibilizou profissionais para atendimento, como médico, enfermeiro, assistente social e educador físico. A gestão municipal também é responsável pela fiscalização do cumprimento das regras do condomínio.

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, celebrou a parceria com a gestão estadual para oferecer melhores condições de vida para a terceira idade. “É extraordinário. Basta ver a alegria no rosto de quem recebeu as chaves, pois estamos cuidando das pessoas que mais precisam. Os idosos são aqueles que já contribuíram muito com a sociedade, e aqui está a mão amiga do Governo do Estado, fazendo esse projeto não só para Campo Mourão, mas também em várias cidades do Paraná”, lembrou.

“Para nós é uma grande alegria poder atender pessoas nessa fase da vida, que às vezes não têm ninguém para dar essa assistência. E agora o governo cuida: são 40 famílias que serão bem atendidas, e isso nos dá muita satisfação”, finalizou o prefeito.

Agência Estadual de Notícias