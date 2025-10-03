Motorista é executado a tiros na rodovia PR-487, em Campo Mourão

Um homem de 39 anos identificado por Walison Gonsalves, foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (3), em Campo Mourão. O crime ocorreu na rodovia PR-487, próximo ao trevo de acesso ao jardim Araucária. Foi o 18 homicídio do ano no município.

De acordo com uma testemunha, a vítima conduzia um veículo VW/Golf no sentido Campo Mourão/Usina Mourão quando o carro foi alvejado por disparos de arma de fogo. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu uma área de mata.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida. Ele apresentava duas perfurações por arma de fogo, uma na cabeça e outra no pescoço.

A mesma testemunha relatou ainda ter visto um homem vestido de preto atravessando a rodovia e entrando em um veículo Celta prata, que fugiu em direção a Luiziana.

A Polícia Militar foi a primeira força de segurança a chegar e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que iniciaram os trabalhos de perícia.

Informações preliminares apontam que o atirador poderia estar no mesmo carro da vítima, mas as circunstâncias do crime ainda estão sob investigação. Walison teria passagens pela polícia e, segundo apurado, havia saído recentemente da prisão.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações e deve utilizar imagens de câmeras de segurança para identificar e localizar o autor ou os autores do homicídio.