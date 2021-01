Condescom abre três processos licitatórios para aquisição de equipamentos

O Consórcio do Desenvolvimento da Comcam (Condescom) dará início a três processos licitatórios no valor total de R$ 1,4 milhão para aquisição de equipamentos. Nesta semana, uma reunião entre a secretária executiva da Comcam, Bianca Zamora; a assessora técnica do Condescom, Mirian Espínola e secretária executiva do Consórcio, Vanessa Simões de Souza Coral, discutiu os detalhes dos processos licitatórios.

De acordo com Mirian, os convênios foram firmados com o Ministério do Desenvolvimento Regional. São três no total, sendo um no valor de R$ 1 milhão, e dois no valor de R$ 200 mil cada. Entre os equipamentos, serão licitados uma minicarregadeira, um rolo compactador pneumático, além de uma vibro acabadora e uma placa vibratória reversível para a usina de pavimentação asfáltica.

O presidente da Comcam e do Condescom, Leandro Cesar Oliveira, prefeito de Araruna, destacou a importância do Consórcio do Desenvolvimento para a região. “O Condescom é o braço direito da Comcam. Através dele vamos adquirir equipamentos para nossa usina de pavimentação asfáltica e máquinas para terminar de compor a patrulha rural, gerando desta forma o desenvolvimento regional”, afirmou.

Ele lembrou que uma das prioridades é colocar a patrulha rural, adquirida via Condescom, em funcionamento o mais rápido possível. As máquinas, todas de última geração, já estão em Campo Mourão.

A patrulha é composta por caminhão basculante, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá-carregadeira, e rolo compactador. “Muitos municípios não tem todas as máquinas para manutenção de suas estradas. A patrulha parada significa prejuízo aos municípios”, frisou Oliveira.

Atualmente, 24 das 25 cidades da Comcam fazem parte do Condescom. Apenas a cidade de Fênix está fora. Porém Oliveira disse que vai dialogar com o prefeito do município para reaproximação.

COOPERAÇÃO TÉCNICA

O coordenador do Condescom no Paraná, Renato Lima, informou ainda que o Consórcio firmou novo termo de cooperação junto ao Ministério Economia, estabelecendo adesão à Rede +Brasil para o desenvolvimento compartilhado de ações como: melhoria da gestão nos processos de transferências da União; promoção e realização de ações de capacitação; e aprimoramento e implementação de ações de comunicação e transferência.

Assessoria Comcam