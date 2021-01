Cresol e CM/Futsal renovam parceria para temporada 2021

Em evento realizado na tarde desta terça-feira (26) no auditório do Tonello Hotel, em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), as diretorias da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF) e Cooperativa Cresol, assinaram a renovação do contrato de parceria entre as duas instituições, para sequência da temporada 2021, cujos compromissos são a disputa da Liga Nacional de Futsal (LNF) e o Campeonato Paranaense Série Ouro.

Atendendo a convite da ACMF, gestora do Campo Mourão Futsal, uma comitiva formada por diretores da Cresol, dentre eles o presidente da cooperativa Alzimiro Thomé, esteve na cidade para o ato de formalização do patrocínio, que alicerça o projeto desenvolvido pelo clube mourãoense.

A Cresol é uma das principais cooperativas de crédito do Brasil, com mais de 620 mil cooperados, presente em 17 estados brasileiros. Iniciou o apoio ao Campo Mourão Futsal em 2019, e por meio da parceria, pretende inaugurar ainda no primeiro semestre deste ano a primeira agência de atendimento ao público no município. Além de acreditar no crescimento pessoal dos envolvidos com o projeto esportivo, a Cresol também incentiva a economia da região. “Sabemos o que representa o Campo Mourão Futsal em nível nacional, este clube que está completando 50 anos neste ano e que abriu as portas para a Cresol nesta região. Contamos com o apoio deste clube e da comunidade para tornar a Cresol mais forte por aqui. Por isso queremos retribuir essa abertura de portas fortalecendo este projeto sério desenvolvido pelo Campo Mourão Futsal, que tem muita representatividade e visibilidade. Ficamos muito gratos por poder estar junto neste grande projeto. Desejamos que tenham uma temporada de muito sucesso”, justifica o presidente da Cresol, Alzimiro Thomé.

Para o presidente em exercício do Campo Mourão Futsal, Eduardo José Ribeiro, a Cresol tem sido fundamental para o fortalecimento do projeto desenvolvido pelo clube. “Temos muito a agradecer a parceria desta importante empresa e de todos os patrocinadores que apoiam o Campo Mourão Futsal. É um projeto ousado em que nossos patrocinadores acreditam, e a Cresol é parte fundamental”, enfatiza Ribeiro.