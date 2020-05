Comcam recebe rolo compactador via Condescom para patrulha mecanizada regional

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão, (Comcam), recebeu na tarde desta terça-feira (5), via Consórcio do Desenvolvimento da Comcam (Condescom), um rolo compactador JCB para compor a patrulha mecanizada para o desenvolvimento regional.

A máquina custou R$ 316 mil, recurso do Governo Federal, de emenda de bancada indicada pelo deputado federal Rubens Bueno (Cidadania). O equipamento foi adquirido em parceria com o Governo do Paraná, via Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), que fez a proposta junto ao Governo Federal e licitação da compra. No início do mês passado, o Condescom já havia recebido uma escavadeira hidráulica Jhon Deere, no valor de R$ 400 mil, adquirida também com indicação de emenda de bancada por Bueno.

O prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi (Cidadania), que representou o presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte (Ubiratã), e o chefe regional da Seab, núcleo de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo, receberam o equipamento. O deputado estadual, Douglas Fabrício (Cidadania) também participou da entrega, representando Bueno. Miliossi explicou que a máquina faz parte de um pacote de equipamentos que está sendo adquirido pela Comcam/Condescom com recursos de emenda do deputado Rubens no valor de R$ 2,5 milhões.

“As licitações já foram todas feitas e cada empresa que ganhou vem entregando as máquinas”, falou Miliossi. O rolo compactador ficou guardado no pátio do escritório do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de Campo Mourão, onde já está a escavadeira hidráulica.

A Comcam receberá ainda nos próximos dias uma motoniveladora, um trator agrícola, um caminhão basculante, uma pá carregadeira, e uma retroescavadeira hidráulica. O presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte, que também presidente o Condescom, comentou que a patrulha mecanizada atenderá os 25 municípios de abrangência da Comcam, gerando o desenvolvimento regional.

“São equipamentos que podem ser utilizados tanto na execução de obras na zona rural, como recuperação e readequação de estradas, como na zona urbana, no recape e pavimentação asfáltica”, afirmou. Duarte destacou ainda a importância do Condescom para as aquisições.

“Sem o Consórcio do Desenvolvimento ficaríamos impossibilitados destas aquisições haja vista que ele é o elo entre o Governo Federal e a Comcam para a captação destes recursos”, falou, ao elogiar o trabalho realizado pelo coordenador técnico do Condescom, Renato Correia, para reativação do Consórcio.

O deputado Douglas Fabrício também destacou a importância dos maquinários. “É um investimento importante que vai auxiliar as prefeituras que têm uma grande demanda para serviços de readequação de estradas rurais por ser uma região essencialmente agrícola”, frisou. “Todos os municípios serão atendidos, reduzindo seus custos com este tipo de serviço”, emendou.

Além das patrulhas mecanizadas, a Comcam está também viabilizando via Condescom para a região quatro usinas de asfalto, que totalizam R$ 6,5 milhões. O Consórcio do Desenvolvimento está buscando uma forma de contratação dos operadores da patrulha mecanizada regional.