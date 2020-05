Prevenção: kits para associados da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) está disponibilizando materiais de proteção contra a Covid-19 as empresas associadas. O kit gratuito é composto por um frasco de álcool 70 graus para a higienização das mãos e ainda 10 máscaras.

A entrega começou a ser feita na tarde desta terça-feira (5/5) e os associados interessados devem entrar em contato com a entidade. Com a iniciativa, a Acicam busca contribuir com o fortalecimento das empresas locais para superar o difícil momento, além de somar esforços no sentido de garantir a saúde de trabalhadores e clientes, bem como preservar empregos.